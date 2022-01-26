النائب محمد القاضي: العلاقات بين مصر والإمارات تزداد رسوخًا في عهد السيسي

/675279/النائب-محمد-القاضي-العلاقات-بين-مصر-والإمارات-تزداد-رسوخا-في-عهد-السيسي
أشاد محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشقيقة الإمارات، قائلًا:" ما يجمع ما بين مصر والإمارات ليس مجرد علاقة دولتين في إقليم واحد، وإنما يتجاوز الأمر ذلك بكثير، فالإمارات تدرك ما تمثله مصر من أهمية للأمن القومي العربي ولأمن الخليج.
دوت الخليج
زيارة الرئيس السيسي للإمارات
وأوضح القاضي، في بيان له، أن العلاقة بين البلدين تزداد رسوخًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشقيقة الإمارات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة الذكية، ويرتكز أساس التعاون بين البلدين على السعي للحفاظ على الأمن القومى العربى، ولذلك فإن تعاون القوتين الإقليميتين، مصر والإمارات، يظل ضروريا فى كل لحظة.
وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية، اقتصاديا لا يمكن لإحداهما أن تستغني عن الأخرى باعتبار أن دولة الإمارات صاحبة اقتصاد عملاق واستثمارات هائلة تبحث عن أسواق تستوعبها ومصر الآن واحدة من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات.
وأكد القاضي، أن العالم العربي بما يشهده من تحديات لم يعرفها من قبل، بات يتطلع إلى هاتين الدولتين المستقرتين كي تقوما بدورهما القوميين في السعي لحل المشكلات، ومواجهة التحديات.
هذا ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الاستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
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