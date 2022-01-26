آخر أعمال دلال عبد العزيز.. موعد عرض فيلم «فرق خبرة» على منصة شاهد

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حقق فيلم فرق خبرة من بطولة محمد الشرنوي وهدى المفتي، نجاحًا كبيرًا بعد ردود الفعل الإيجابية من الجمهور، بأعتباره الأكثر واقعية في التعبير عن الوقت الحاضر، حيث أنه رومانسي إجتماعي، يناقش قضايا إجتماعية بسيطة.

دوت الخليج

عرض فيلم فرق خبرة على شاهد

أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن عرضها فيلم "فرق خبرة" بعد نجاحه في السنيمات، وهذا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصة، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة للفيلم وأبطاله مصحوبة بالآتي:" كوميديا درامية مختلفة .. وفيـلم ينقلكم لعالم جديـد مليان مشاعر وأحاسيس.. فرق خبرة.. ابتداء من ٢٧ يناير أولاً وحصريًا".

أبطال فيلم فرق خبرة

والعمل من بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

هذا وأطلق مطرب الراب الشاب عفروتو، فيديو كليب لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع يوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويشهد الكليب ظهور بطل الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة، على الجانب الآخر، كشف المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" عن انتهاء أزمة مطربي الراب عفروتو، ومروان موسى، وويجز، بعد الإلتزام بتوفيق أوضاعهم عقب القرار الصادر بمنع التعامل معهم.

قصة فيلم فرق خبرة

وتدوى أحداثه عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به، والقصة مستوحاه من قصة الروية الشهيرة هيبتا.

تكريم دلال عبد العزيز في العرض الخاص لفرق خبرة

وكان قدم صناع فيلم "فرق خبرة" لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.