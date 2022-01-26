/675288/فيوتشر-يتقدم-على-المصري-بثنائية-نظيفة-في-الشوط-الأول-بكأس-الرابطة

انتهت احداث الشوط الأول بين فيوتشر والمصري البورسعيدي، بتقدم فيوتشر بهدفين دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل محمد رضا أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، من خلال أحمد رفعت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها محمد رضا بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وجاء أشرف مجدي البديل الأول في المباراة، بالهدف الثاني بعد مرور دقيقة من نزولة أرضية الملعب في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، من خلال أشرف مجدي أطلق تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقيهما لخوض المباراة، في محالوة تحقيق الفوز من قبل الطرفين لتحقيق الثلاث نقاط من المباراة.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى وأحمد علاء وإسلام صلاح وحسن على .

خط الوسط: حجاج عويس وعمرو موسى وإيزى إميكا.

خط الهجوم: محمد جريندو وعمرو مرعى ومحمد عنتر.

تشكيل فيوتشر أمام المصري:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: فارس طارق – محمود مرعي- سعد سمير – جزويف جوناثان

خط الوسط: محمد رضا – غنام محمد – ناصر ماهر – أحمد رفعت

خط الهجوم: أيمن الصفاقسي – أحمد عاطف

نتيجة مباراة فيوتشر والمقاصة

انتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.