/675289/بيراميدز-يتقدم-على-ايسترن-كومباني-بهدف-في-الشوط-الأول-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز وايسترن كومباني، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل أحمد أيمن منصور أول أهداف اللقاء في المباراة في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من محمود صابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن ارتطمت بحائط الصد لترتد إلى أحمد أيمن منصور الذي سدد صاروخية بعيدة مدى من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى إيسترن كومباني.

وبهذه النتيجة يقترب بيراميدز من حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشله في المباريات الثلاثة السابقة بالبطولة.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

في حراسة المرمي: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي- أسامة جلال –أحمد أيمن- عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: هشام محمد –أحمد عاطف قطة- عماد ميهوب.

خط الهجوم: محمود صابر –أحمد فوزي- دودو الجباس.

وضمت القائمة المختارة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - هشام محمد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة" - إبراهيم شتا - سيف عزت - أحمد حامد خط الهجوم: دودو الجباس

نتيجة مباراة فيوتشر وبيراميدز

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.