/675290/محافظة-بورسعيد-اولى-محافظة-الجمهورية--تحصل-علي-شهادة-الأيزو-٩٠٠١

أعلنت الشركة المانحة لشهادة الأيزو ٩٠٠١، اليوم الأربعاء ، عن حصول ديوان عام محافظة بورسعيد على شهادة الإيزو ٩٠٠١، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اصدار شهادة الايزو لمحافظة بورسعيد

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشركة الإيزو، حيث أعلن الدكتور حسام الدين أحمد الجارحي المراجع الخارجي لشهادة الأيزو ٩٠٠١، أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام ، أوصى فريق المراجعة بإصدار شهادة الأيزو ٩٠٠١ لمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة و شركة ديبك للاستشارات والتدريب وفريق التأهيل لنظام الجودة: دكتورة سارة عبد الغني، ومهندس أشرف السنجيدي ومهندسة أية عبد القوي ومهندسة دعاء عبد الكريم ومهندس مصطفى هلال وعدد من مديري الإدارات وموظفي الديوان العام والأجهزة التنفيذية المختصة ببورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ٩٠٠١، والتى كانت ثمار جهد متواصل للعاملين بالديوان العام والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر و الوصول لأفضل مستوى إداري لافتا أن الحصول على شهادة الأيزو ماهو إلا بداية لخطة تطوير مستمرة تنعكس على المواطنين بمحافظة بورسعيد، وتتماشي مع التنمية التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام محافظة بورسعيد و جميع العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك على جهودهم المتواصلة و إصرارهم على النجاح ، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الأيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد.

جهود تطوير المحافظة

و تناول محافظ بورسعيد جهود عملية التطوير بديوان عام المحافظة، والتي تقوم بشكل أساسي على تذويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

الايزو لخدمة المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على أن الحصول على شهادة الأيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة، لافتا أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو للديوان العام نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وسيتم تعميم التجربة على جميع الأحياء لتحقيق أفضل مستوى إداري وحكومي ببورسعيد.