رحيل «ضمير وطني وقلم حر».. وداعا ياسر رزق أحد القامات الكبرى ببلاط صاحبة الجلالة

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فقدت البلاد اليوم أحد أهم رموز العمل الصحفي، وقامة فكرية وصحفية كبرى ممثلة في الأستاذ الراحل ياسر رزق، والذي سبب رحيله اليوم صدمة هائلة في الأوساط الصحفية والسياسية والفكرية في مصر والوطن العربي، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي والنوافذ والمواقع الإخبارية والمحطات الفضائية إلى سرادق عزاء كبير لرثاء الأستاذ الراحل.

قامة صحفية

على مدار مايزيد على ثلاثة عقود كاملة، بدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يصبح أحد أنبه المحررين العسكريين، حيث كان أصغر محررا عسكريا في ذلك الوقت، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

شكل 18 يناير 2011، يوما مميزا في ذاكرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، والذي تولى فيه رئاسة تحرير صحيفة أخبار اليوم، لينطلق في رحلة من النجاح الصحفي الذي لم يعرقله محاولات الإطاحة الإخوانية، وفي ترحاله للمرة الأولى خارج أروقة الصحافة الحكومية، انتقل ياسر رزق إلى الصحافة الخاصة والمستقلة، بعد اختياره من قِبل مجلس أمناء مؤسسة "المصري اليوم" في 22 أغسطس 2012، رئيسًا لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك لمدة قاربت العام ونصف العام، حتى عاد "رزق"، متربعا على عرش أخبار اليوم كرئيسا لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية العريقة.

نهج الكبار

حافظ الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق على دأب الكبار، وسار على خطى رموز الصحافة المصرية، ممن تألقوا في ساحات العمل الصحفي المهني بشكله المعتاد، وحافظوا بالموازاة مع ذلك على إنتاج فكري وخط من الإبداع الجانبي في مؤلفات وكتب مميزة وقيمة، حيث صدر حديثا للكاتب الصحفي ياسر رزق كتاب "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث حقبة هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، والذى يتناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 يناير وحتى يونيو 2013 ويضم ويعد هذا الكتاب هو جزء أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

قدم الكاتب الصحفي ياسر رزق إهداء فى أول أوراق الكتاب إلى الشعب المصرى، وقال: "إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحنى لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد"، وكان أحدث مؤلفاته يمثل الجزء الأول من ثلاثية كان يعكف على الانتهاء منها باسم "الجمهورية الجديدة"، وهو مالانغفل معه أرشيف صحفي ضخم ليسار رزق يضم العشرات من الانفرادات الصحفية والتقارير المهنية شديدة الثراء.

حزن جماعي

تسابقت الكيانات الوطنية لرثاء وعزاء الكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، حيث نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، وأحد رواد الصحافة المصرية، والتى اتسمت حياته المهنية بمسيرة عطاء فى خدمة قضايا الوطن، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .

كما نعته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأوضحت التنسيقية في بيان اليوم الأربعاء، أن الراحل ياسر رزق يعد من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، ئيس مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي توفي صباح اليوم، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله ،ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وعلى الصعيد الحكومي، نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار أخبار اليوم" السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد مجلس الوزراء أن الصحافة المصرية فقدت أحد كتابها المتميزين والمجتهدين على مستوى مصر والعالم العربي؛ حيث سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه، ودفاعا عن مهنته، وله مواقف عديدة انحاز فيها لصالح الوطن وجموع المصريين، كما قاد الراحل الكريم بقلمه الحر المستنير مسيرة التنوير بقضايا الوطن وأولوياته في أوقات عصيبة، وأسهم في كشف ما يُحاك ضده في فترات عصيبة مر بها الوطن الغالي لن ينساها التاريخ.

ليتقدم من جانبه موقع دوت الخليج بأحر صور وأشكال العزاء والتعبير عن أقصى درجات الحزن والمرارة لرحيل وفقدان أحد "أهرامات الصحافة المصرية" دون مبالغة، الكاتب الراحل ياسر رزق صاحب المحطات المهنية المتألقة والضمير الوطني والرصيد المهني والصحفي الذي يصعب تكراره في العقود المنظورة المقبلة.