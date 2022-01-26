القباج تبحث مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع ممثلى 30 جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية فى قرى حياة كريمة مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.





وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة فى المجتمع المدنى وتقديرها لدوره التنموى جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

وأضافت القباج أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التى تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التى تتطابق مع المعايير التى تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت أن عمليات البناء المكثفة التى تتم من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام، موضحة أن المعايير التى وقع عليها اختيار الأسر التى سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التى تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوى إعاقة.

وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة فى الاجتماع ترحيبها بالمشاركة فى تنفيذ وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة فى قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، مؤكدين أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التى تؤدى فى مجملها إلى المساهمة فى تنفيذ كل أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوى الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادى، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعى المجتمعى تحت مظلة برنامج "وعى" المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى.