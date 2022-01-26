ورشة عمل لإصدار الميثاق المصرى لأخلاق البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - أوصى المشاركون فى ورشة عمل مجلس أخلاقيات البحث العلمى إحدى التشكيلات العلمية فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بسرعة إصدار الميثاق المصرى لأخلاق البحث العلمى، استكمال واقتراح القوانين اللازمة لمشروع الجينوم البشرى المصرى، وسرعة إصدار قانون حيوانات التجارب المكمل لقانون التجارب الإكلينيكية الصادر عام2020.





وطالب المشاركون، خلال مناقشتهم الدراسة التى قام المجلس بإعدادها تحت عنوان "أخلاقيات البحث العلمى فى مصر: الوضع الراهن ونظرة مستقبلية"، بتحديد القواعد الإرشادية لوضع الضوابط الأخلاقية للبحث العلمى، إلى جانب تحديد قواعد تشكيل اللجان الأخلاقية وتحديد اختصاصاتها والعواقب المترتبة على انتهاك أخلاقيات البحث العلمى.

وأكدوا أهمية تشكيل لجنة علمية متخصصة لوضع منهج علمى لأخلاقيات البحث العلمى، بالإضافة لتوعية مختلف وسائل الإعلام بأخلاقيات البحث العلمى لتقوم بدورها بتوعية المواطنين.

وكان قد افتتح فعاليات الورشة نيابة عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور أحمد مجدى جبر، المشرف على المجالس النوعية بالأكاديمية، بحضور الدكتور مجدى جبريل شحاتة، مقرر مجلس أخلاقيات البحث العلمى بالأكاديمية، والدكتور سعيد سالم جويلى، أمين مجلس أخلاقيات البحث العلمى ورئيس فريق عمل الدراسة المذكورة.

وتناولت الجلستان الأولى والثانية لورشة العمل قيام مقررى مجموعات العمل الــ12، الذين قاموا بإعداد الدراسة بعرض نتائج وتوصيات دراستهم، كما تناولت ورشة العمل تشخيص الوضع الراهن لأخلاقيات البحث العلمى فى مصر فى مختلف فروع البحث العلمى واستشراف المستقبل لها.

ودار حوار مثمر من قبل المشاركين بالحضور وبواسطة برنامج zoom حول مختلف جوانب الدراسة كان له أكبر الأثر فى إثرائها والتى تعد من الدراسات الاستراتيجية المهمة التى تقوم بإعدادها أكاديمية البحث العلمى.