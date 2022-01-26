«مش مصدق».. حياة كريمة تعيد الأمل لـ عم سليمان بتاكسى جديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - روى عم سليمان، ما حدث له عقب احتراق التاكسى الخاص به أمام جامعة القاهرة، وكيف شعر بأن كل شىء انتهى فى تلك اللحظة، لديه ابنة يتيمة وعمل انتهى، ولم يكن ماذا يفعل وكيف ستتغير الأمور!





وأكد عم سليمان أن مبادرة حياة كريمة تواصلت معه، وزاره للوقوف على كل مشكلات. وقال الدكتور، أحمهد شعيب منسق حياة كريمة، إنه فى اليوم التالى مباشرةً، توجه فريق الرصد الميدانى إليه، ووجد أن التاكسى كان مصدر رزقه الوحيد، وبالفعل سلموه تاكسى جديدًا بديلًا عن ذلك المحترق. وعلق حساب المبادرة الرسمى على الفيديو: "عُمر مهدود .. شبه منتهى، العربية والشغل خلاص، ورايا عيالى وواالدتى مفيش أى مصدر رزق غير التاكسى .. مكنتش عارف هعمل إيه بعد كده" عم سليمان صاحب التاكسى المحترق بالواقعة الشهيرة أمام جامعة القاهرة، مكتب حياة كريمة محافظة الجيزة بشكل سريع تواصل معاه .. شوف إيه اللى حصل وازاى قدرنا نفاجىء عم سليمان ونرجعله الأمل من تانى. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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