رئيس الوزراء يتفقد جناح الرقابة الإدارية فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستمع رئيس مجلس الوزراء فى بداية جولته التفقدية لجناح الهيئة والتى رافقه خلالها العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة ووزير الثقافة بدولة الجزائر الشقيقة ورجال الثقافة والإعلام إلى شرح من شباب الجامعات المصرية السابق مشاركتهم بنموذج محاكاة مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره والفعاليات التى تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع على استطلاع الرأى الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة فى مجال منع ومكافحة الفساد.

ودوّن مدبولى كلمة بسجل زيارات الهيئة أكد فيها أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيد على أهمية التوعية بمخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، ومتطلعا لبذل المزيد من الجهد فى مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدنا الغالى مصر.