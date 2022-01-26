التنمية الصناعية: الحكومة حريصة على تحقيق شراكة ناجحة بين مصر والعراق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى اليوم الأربعاء، بين الوفد الصناعى العراقى وعدد من رجال الأعمال والصناع المصريين.

وقال الزلاط إنه تم خلال الاجتماع استعرض الرؤية المصرية لدخول القطاع الخاص المصرى فى شراكة مع الجانب العراقى لتأهيل المصانع العراقية والفرص المتاحة للاستثمار التى يعرضها ممثلى الشركات العراقية.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه سيتم عقد مباحثات مشتركة فى ظل توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال بالجانبين بدعم لتعزيز التعاون الصناعى بدعم حكومى مشترك تفعيلا لتوصيات اللجنة العليا المصرية العراقية.

وقال الزلاط إن المناقشات تناولت إمكانية قيام الشركات المصرية بالاستثمار والتطوير والتأهيل والشراكة مع الشركات العراقية والعروض المتاحة حالياً من الجانب العراقى فى شتى المجالات.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية بحرص وزارة التجارة والصناعة والهيئة على تهيئة المناخ الملائم ودعم مثل تلك الشراكات بين الشركات المصرية والعراقية من خلال توفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتذليل العقبات التى تواجه البدء فى هذا التعاون بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتوفير كافة الحوافز والضمانات اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف الزلاط أن الجانب العراقى قد وافى الهيئة بقائمة بالمصانع العراقية التى تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث تم خلال الاجتماع بحث مدى إمكانية التعاون المشترك فى عدد من المجلات الصناعية وخاصة فى مجالات الغزل والنسيج ودباغة الجلود والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة.

وفيما يتعلق بصناعة النسيج، أبدى الجانب العراقى رغبته فى تطوير هذه الصناعة بمساعدة الجانب المصرى، حيث أوضح أن المعامل النسيجية متوقفة فى العراق وأن السوق العراقى سوق مفتوح فيما يتعلق بهذه الصناعة، مما يتيح الفرصة أمام المصانع والشركات المصرية فى الدخول للاستثمار فى هذا القطاع بالعراق، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتصميم الملابس الجاهزة والمفروشات وإنتاجها وتدريب الأيادى العاملة فى هذه الصناعة.

وفيما يتعلق بالصناعات الجلدية فقد أوضح الجانب العراقى بأنه تم التنسيق مع بعض المصانع والمدابغ بمدينة الجلود للتعاون الصناعى فيما بينهم وذلك فى ضوء الزيارة التى تم تنظيمها للوفد بمدينة الروبيكى.

وقد أعرب الجانب العراقى أيضًا عن رغبته فى توطين صناعة الدواء بالعراق بالشراكة مع شركات ومصانع الأدوية المصرية، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية مشتركة وعقد مؤتمر للصناعات الدوائية بالعراق يتم من خلاله عقد الاتفاقات وذلك بعد دراستها دراسة مستفيضة.

وفى هذا السياق، فقد تم تنظيم زيارة ميدانية للوفد العراقى لمدينة الدواء بالقليوبية، حيث قام الوفد بتفقد مصنع "جيبتوفارما" للتعرف على تصنيع الأشكال الصيدلانية المختلفة والتقنيات العالية فى التصنيع والجودة.

يذكر أن ذلك الاجتماع هو الثانى للوفد العراقى بمقر الهيئة فى ختام زيارته إلى مصر بهدف بحث الشراكة مع رجال الأعمال المصريين وعقد لقاءات مع المسئولين والاطلاع على التجربة المصرية فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع المطور الصناعى، وبحث أولويات الجانب العراقى فيما يتعلق بالشراكة مع الجانب المصرى فى عدة مجالات صناعية مستهدفة.