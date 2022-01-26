أسطول هيئة النقل العام يخدم زوار معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - قال خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والمقام خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".





من جانبه، قال رزق على رئيس هيئة النقل العام، إنه جرى توفير أتوبيسات من الهيئة لتغطى كافة مناطق القاهرة لخدمة رواد معرض الكتاب، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات وضعت لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه توجد 7 خطوط مخصصة لخدمة المعرض بالإضافة إلى الخطوط العابرة على محور المشير حيث موقع معرض الكتاب، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات فى الخطوط التى تشهد إقبالا على المعرض للحد من أى زحام داخل مواصلات معرض الكتاب 2022 بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأشار إلى أن مواعيد عمل الأتوبيسات وتوصيل الزائرين لمعرض الكتاب تبدأ من السادسة صباحا حتى 12 مساء عن طريق عدة خطوط من بينها خط عبد المنعم رياض، رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام ، وخط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمى، رمسيس، عباسية، نادى السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق، بالإضافة إلى خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

كما تم توفير خط صقر قريش، كارفور المعادى، نادى وادى دجلة، الطريق الدائرى، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة، وخط المظلات، سراى القبة، روكسى، السبع عمارات، الحى الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب، وخط الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحى السابع، حى السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة، وخط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العينى، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة، بالإضافة إلى الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب، وتخصيص شركات النقل الجماعى سيارات لها لخدمة زوار المعرض.