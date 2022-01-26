من جانبه، قال رزق على رئيس هيئة النقل العام، إنه جرى توفير أتوبيسات من الهيئة لتغطى كافة مناطق القاهرة لخدمة رواد معرض الكتاب، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات وضعت لافتة "خدمة معرض الكتاب" عليها.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه توجد 7 خطوط مخصصة لخدمة المعرض بالإضافة إلى الخطوط العابرة على محور المشير حيث موقع معرض الكتاب، لافتاً إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات فى الخطوط التى تشهد إقبالا على المعرض للحد من أى زحام داخل مواصلات معرض الكتاب 2022 بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.
وأشار إلى أن مواعيد عمل الأتوبيسات وتوصيل الزائرين لمعرض الكتاب تبدأ من السادسة صباحا حتى 12 مساء عن طريق عدة خطوط من بينها خط عبد المنعم رياض، رمسيس، عباسبة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 15 دقيقة للتيسير على المواطنين والحد من الزحام ، وخط دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمى، رمسيس، عباسية، نادى السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب وزمن التقاطر 9 دقائق، بالإضافة إلى خط النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.
كما تم توفير خط صقر قريش، كارفور المعادى، نادى وادى دجلة، الطريق الدائرى، محور المشير، معرض الكتاب والتقاطر28 دقيقة، وخط المظلات، سراى القبة، روكسى، السبع عمارات، الحى الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب، وخط الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحى السابع، حى السفارات، معرض الكتاب، وزمن التقاطر 20 دقيقة، وخط ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العينى، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب وزمن التقاطر 18 دقيقة، بالإضافة إلى الخطوط العابرة بمحيط معرض الكتاب، وتخصيص شركات النقل الجماعى سيارات لها لخدمة زوار المعرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسطول هيئة النقل العام يخدم زوار معرض الكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.