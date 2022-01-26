رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي...

خلال افتتاح السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدورة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تفقد سيادتة جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض بحضور السيد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد استمع السيد رئيس مجلس الوزراء في بداية جولته التفقدية لجناح الهيئة والتي رافقه خلالها العديد من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالدولة والسيدة وزير الثقافة بدولة الجزائر الشقيقة ورجال الثقافة والإعلام إلى شرح من شباب الجامعات المصرية السابق مشاركتهم بنموذج محاكاة مؤتمر الدول الاطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره و الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

وقد اختتم السيد رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع علي استطلاع الرأي الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد ،وقام سيادتة بتدوين كلمة بسجل زيارات الهيئة أكد فيها أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيد علي أهمية التوعية بمخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع ومتطلعاً لبذل المزيد من الجهد في مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدناً الغالي مصر.