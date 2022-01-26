استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 طريقة الاستعلام عن المعاش من أعهم الموضوعات التي تشغل بال وتفكير الشعب المصري هذه الأيام، كما أن برنامج تكافل وكرامة من البرامج التي بادرت بها مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والشئون الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين الذين يكونوا بحاجة الدعم المادي من أجل أن يحيو حياة كريمة داخل وطنهم، حيث يتم إيداع مبلغ مالي في حسابهم ولكن يجب أن تنطبق الشروط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي على أولئك الأشخاص ويجب أن يكونوا من مستحقين دعم تكافل وكرامة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

يسعى الكثير من الأشخاص إلى كسب لقمة العيش بالحلال بكافة الطرق ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وانقطاع عيش العيش بسبب الأمراض المنتشرة فقامت الحكومة المصرية بمعمل مبادرة تكافل وكرامة بتوجيهات من السيد الرئيس من أجل مساعدة الأشخاص الذين يكونوا بحاجة إلى معاش كل شهر للعيش منه.

تكافل وكرامة 2022

قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمات إلكترونية للمواطنين.

تمكنهم من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة.

ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الضمان الاجتماعي.

حيث يتم الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش.

كما أن المواطنين يقومون بتحديد عدد من البيانات الهامة والمطلوبة.

تلك البيانات مثل اسم المحافظة والمدينة والوحدة المحلية التي يكون الشخص تابع لها.

كما يقوم المواطن بتحديد طريقة الحصول على البطاقة الخاصة بصرف المال.

كما أن البطاقة سواء كانت مجمدة أو بطاقة سارية يتم وضع بها المبلغ المالي القابل للصرف.

مستحقي برنامج تكافل وكرامة

يقدم البرنامج دعمه لفئه معينة من المواطنين وذلك من أجل تخطي مصاعب الحياة المالية والعيش حياة كريمة ومن الفئات التي يتم دعمها ماليًا الآتي:

الأشخاص كبار السن والذي تجاوز عمرهم 65 عامًا ولا يستطيعون العمل.

الأطفال والأشخاص من ذوي الهمم.

الأشخاص المعاقين إعاقات جزئية أو إعاقات كلية.

الأيتام والأرامل.

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي