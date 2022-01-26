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استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 طريقة الاستعلام عن المعاش من أعهم الموضوعات التي تشغل بال وتفكير الشعب المصري هذه الأيام، كما أن برنامج تكافل وكرامة من البرامج التي بادرت بها مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والشئون الاجتماعية من أجل مساعدة المواطنين الذين يكونوا بحاجة الدعم المادي من أجل أن يحيو حياة كريمة داخل وطنهم، حيث يتم إيداع مبلغ مالي في حسابهم ولكن يجب أن تنطبق الشروط التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي على أولئك الأشخاص ويجب أن يكونوا من مستحقين دعم تكافل وكرامة.
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
يسعى الكثير من الأشخاص إلى كسب لقمة العيش بالحلال بكافة الطرق ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وانقطاع عيش العيش بسبب الأمراض المنتشرة فقامت الحكومة المصرية بمعمل مبادرة تكافل وكرامة بتوجيهات من السيد الرئيس من أجل مساعدة الأشخاص الذين يكونوا بحاجة إلى معاش كل شهر للعيش منه.
تكافل وكرامة 2022
- قد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمات إلكترونية للمواطنين.
- تمكنهم من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة.
- ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الضمان الاجتماعي.
- حيث يتم الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش.
- كما أن المواطنين يقومون بتحديد عدد من البيانات الهامة والمطلوبة.
- تلك البيانات مثل اسم المحافظة والمدينة والوحدة المحلية التي يكون الشخص تابع لها.
- كما يقوم المواطن بتحديد طريقة الحصول على البطاقة الخاصة بصرف المال.
- كما أن البطاقة سواء كانت مجمدة أو بطاقة سارية يتم وضع بها المبلغ المالي القابل للصرف.
مستحقي برنامج تكافل وكرامة
يقدم البرنامج دعمه لفئه معينة من المواطنين وذلك من أجل تخطي مصاعب الحياة المالية والعيش حياة كريمة ومن الفئات التي يتم دعمها ماليًا الآتي:
- الأشخاص كبار السن والذي تجاوز عمرهم 65 عامًا ولا يستطيعون العمل.
- الأطفال والأشخاص من ذوي الهمم.
- الأشخاص المعاقين إعاقات جزئية أو إعاقات كلية.
- الأيتام والأرامل.
شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي
- قد يواجه الكثير من المواطنين بعض المشاكل والصعوبات الخاص ببرنامج الدعم المالي تكافل وكرامة.
- حيث يمكن بكل سهولة العمل على تقديم شكوى من خلال إدخال الرقم القومي على الصفحة الرسمية.
- ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى.
- سوف تظهر بيانات يجب استكمال تلك البيانات.
- وذلك من أجل استكمال الشكوى المقدمة لوزارة الضمان الاجتماعي.
- يجب على المواطن المتقدم بالشكوى بكتابة المحافظة والمدينة التابع لهما.
- كما يجب تحديد الشكوى المقدمة أي تحديد نوعها من خلال القائمة الخاصة بالاختيارات.
- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة تفاصيل المسكن ورقم الهاتف الخاص به.
- كما يكتب تفاصيل الشكوى المقدمة بوضوح شديد.
- ثم في النهاية يضغط على كلمة تسجيل.
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