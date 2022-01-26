/675296/بسبب-سوء-الطقس-السكة-الحديد-تعلن-تخفيض-حركة-القطارات-بالمحافظات

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشكيل غرفه طوارىء رئيسية وكذلك عدة غرف طوارىء بالمناطق على مستوى الجمهورية بسبب لسوء الأحوال الجوية بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، فقد تم عمل ، وذلك لإزالة أى أعطال قد تحدث أولا بأول وحرصا علي سلامة وأمان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة، الأمر الذى يؤدى إلى تأخير بعض القطارات لحين أستقرار الأحوال الجوية.

دوت الخليج وقالت هيئة السكة الحديد لجمهور الركاب أن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة، خاصة وأن الهيئة لاتتوان فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة. التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت اليوم، التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والتي جاءت كالتالى: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة 120 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 60 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة كما اعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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