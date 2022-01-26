/675311/التموين-المخزون-الاستراتيجي-من-السلع-بمخازن-شركتي-الجملة-يكفي-لثلاثة-أشهر
تلقى الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من رئيسا شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يفيد بوجود مخزون استراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يصل إلى اكثر من ثلاثة اشهر.
دوت الخليج
واكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، انه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع التي يصل عددها الى 26 سلعة تتنوع ما بين ( الارز – المكرونة – السكر – مساحيق الغسيل وغيرها من السلع الاخرى احمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ، أشار من جانبه أن المصيلحى قد تلقى تقريراً من مديري مديريات التموين بالمحافظات حول الموقف من توافر الدقيق للمخابز و المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.
الرصيد بالمحافظات
وأشار التقرير الوارد أن الرصيد بالمحافظات من السلع يكفي اكثر من ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه المديريات بتوفير مخزون استراتيجي من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار كما أكد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد في توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.
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