/675311/التموين-المخزون-الاستراتيجي-من-السلع-بمخازن-شركتي-الجملة-يكفي-لثلاثة-أشهر

تلقى الدكتور على المصيلحى- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من رئيسا شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يصل إلى اكثر من ثلاثة ‏اشهر.

دوت الخليج

واكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، انه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع التي يصل عددها الى 26 سلعة تتنوع ما بين ( الارز – المكرونة – السكر – مساحيق الغسيل وغيرها ‏من السلع الاخرى احمد كمال- المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير ، أشار من جانبه أن المصيلحى قد تلقى تقريراً ‏من مديري مديريات التموين بالمحافظات حول الموقف من توافر الدقيق ‏للمخابز و المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.

الرصيد بالمحافظات

‏وأشار التقرير الوارد أن الرصيد بالمحافظات من السلع يكفي اكثر من ‏ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه المديريات بتوفير مخزون استراتيجي ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار كما أكد كمال ‏أن وزير التموين والتجارة الداخلية ‏، وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها ‏والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة وشدد في ‏توجيه على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم ‏لمستحقيه بسهولة ويسر.‏