/675318/التأمينات-الاجتماعية-تعلن-موعد-صرف-معاشات-شهر-فبراير-2022

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، اليوم الاربعاء، عن بدء صرف معاشات شهر فبراير لما يزيد عن 10 ملايين صاحب معاش ومستفيد، يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 من مكاتب البريد والبنوك ومنافذ شركة فوري محفظة التليفون المحمول.

دوت الخليج

كما كشفت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة " البطاقة الزرقاء " لقرب إنتهاء صلاحيتها إلي بطاقات كارت ميزه مجانًا وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

أقرب مكتب تأمينات من محل السكن

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة ، اكد من جانبه انه يمكن للقائم بالصرف " بالبطاقات الزرقاء " التوجه الي أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لاي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وافادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

البطاقات الزرقاء

وأوضح أنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلي أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف، مشيراً إلى انه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقًا للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفه الي ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولي التي تبدأ إعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022 إحدي عشر محافظة وهي " السويس - الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان .

المرحلة الثانية

كما أوضح أن المرحلة الثانية أنها تبدأ إعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022 وتشمل ثمان محافظات وهي " كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبيه – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا " أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزه مجانًا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتي نهاية مايو 2022. وأكد رئيس الهيئة علي ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين إنتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.