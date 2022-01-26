/675295/وكيلة-الشيوخ-ناعية-الكاتب-الكبير-ياسر-رزق-فقيد-الصحافة-المصرية-و-أحد-رموزها-الكبار

دوت الخليج

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ في برقية عزائها:” انعي ببالغ الحزن و الأسى فقيد الصحافة المصرية و أحد رموزها الكبار الراحل العزيز ياسر رزق ، و الذي سخر قلمه لخدمة قضايا وطنه و امتلك إلى جانب دماثة الخلق ، المهنية و الاحتراف في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة ، و كان دائم الارتباط بكل الأحداث الهامة في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية مشاركا و راصدا و محللا “.

وكيلة الشيوخ ناعية الكاتب الكبير ياسر رزق: فقيد الصحافة المصرية و أحد رموزها الكبار

ووتابعت وكيلة مجلس الشيوخ:” دعواتي للمولى عز وجل بان يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية و الغالي على قلوب أبنائها بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة ، و كان دائم الارتباط بكل الأحداث الهامة في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية مشاركا و راصدا و محللا . دعواتي للمولى عز وجل بان يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية و الغالي على قلوب أبنائها بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.