/675295/وكيلة-الشيوخ-ناعية-الكاتب-الكبير-ياسر-رزق-فقيد-الصحافة-المصرية-و-أحد-رموزها-الكبار
نعت النائبة الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافتة المنية اليوم أثر أزمة قلبية مفاجئة.
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وقالت وكيلة مجلس الشيوخ في برقية عزائها:” انعي ببالغ الحزن و الأسى فقيد الصحافة المصرية و أحد رموزها الكبار الراحل العزيز ياسر رزق ، و الذي سخر قلمه لخدمة قضايا وطنه و امتلك إلى جانب دماثة الخلق ، المهنية و الاحتراف في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة ، و كان دائم الارتباط بكل الأحداث الهامة في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية مشاركا و راصدا و محللا “.
وكيلة الشيوخ ناعية الكاتب الكبير ياسر رزق: فقيد الصحافة المصرية و أحد رموزها الكبار
ووتابعت وكيلة مجلس الشيوخ:” دعواتي للمولى عز وجل بان يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية و الغالي على قلوب أبنائها بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة ، و كان دائم الارتباط بكل الأحداث الهامة في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية مشاركا و راصدا و محللا . دعواتي للمولى عز وجل بان يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية و الغالي على قلوب أبنائها بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.
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