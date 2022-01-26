/675298/وزير-شئون-المجالس-النيابية-ينعي-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزق

نعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بمزيد من الألم المُصاب الجلل بفقد النبيل صاحب القلم الحر الكاتب الصحفي ياسر رزق، الوطني الصادق الذي تجرد بقلمه من كل ميل فانتصر لمصر لا لغيرها.

دوت الخليج

وفاة ياسر رزق

وحفلت مسيرته الصحفية والإعلامية التي امتدت لقرابة الثلاثين عامًا بإنجازات متعددة وتجلت قدرته في التعبير عما يمور بالوطن في فترات عصيبة مرت به فكان قلمه وكلمته مرآة حقيقية لنبض كل مصري ومصرية تعكس شواغل الوطن وهموم المواطنين.

وقال وزير شئون مجلس النواب في بيان صحفي : إذ نتلمس الرحمات للفقيد الغالي وندعو الله أن يغمره بواسع مغفرته نرجو في الآن ذاته من العاملين في مجاله استكمال مسيرة الراحل الوطنية في الحفاظ على ثوابت ومقدرات هذا الوطن ورد كل ما ينال منه.

واختتم بيانه :"رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

هذا وتشيع جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق، غدا للخميس عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد المشير.

هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

كان قد بدأ ياسر رزق عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

كما صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.