/675301/لتعظيم-موارد-الوزارةمقترح-برلماني-لاستغلال-أسوار-المدارس-في-أنشطة-تجارية
اقترحت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، دراسة إمكانية استغلال أسوار المدارس الحكومية في أنشطة ومحال تجارية، بما يهدف تعزيز الموارد المالية لوزارة التربية والتعليم خارج الموازنة المخصصة للوزارة.
دوت الخليج
وزارة التربية والتعليم
وأوضحت "يشار"، في مقترحها الموجه لوزير التربية والتعليم، أن واحد من المشكلات التي تواجه الوزارة، هي أزمة محدودية الموارد المالية، حيث يتم توجيه نحو الكثير من أوجه الأنفاق المخصصة، والتي تمثل الأجور الجانب الأكبر منها.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تمتلك مقومات وموارد كثيرة ولكنها في حاجة إلى استغلالها لتحقيق عوائد منها بما يعود في النهاية عليها، كاستغلال أسوار المدارس في إنشاء محال تجارية بما يتوافق تصميمها مع المنظومة التعليمية ويتلائم أيضًا مع النشاط التجاري الذي يتم ممارسته مع البيئة التعليمية.
وذكرت عضو لجنة التعليم، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن من شأن ذلك أن يعظم الموارد الذاتية لوزارة التربية والتعليم، ويحقق عوائد شهرية وسنوية قد تدر ملايين الجنيهات، لاسيما أن الكثير من المدارس في مواقع جغرافية ممتازة، من الممكن استغلال هذه العوائد في زيادة المخصصات المالية للوزارة، ومن ثم تخفيف العبء على موازنتها المالية، وتغطية النفقات التي تعاني من أزمة محدودية الموارد المالية.
ونوهت حنان حسني يشار إلى أن هناك الكثير من تجارب دول العالم في كندا وبريطانيا وفرنسا، وحتى الدول النامية، انتهجت إلى حلول خارج الصندوق للبحث عن مصادر إضافية لتمويل الأنشطة التعليمية خارج عن الموازنة المخصصة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعظيم موارد الوزارة..مقترح برلماني لاستغلال أسوار المدارس في أنشطة تجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.