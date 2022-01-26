/675302/النائبة-سولاف-درويش-ناعية-ياسر-رزق-رحل-من-خدم-بلاده-حتى-الرمق-الأخير

نعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح اليوم.

دوت الخليج

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

وأضافت سولاف درويش، إن الكاتب الراحل ياسر رزق، كان من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة، صاحب إنجازات صحفية مرموقة وإنسان مصرى وطنى فذ وظل حتى النهاية يدافع عن قضايا الوطن والمواطنين وأوضحت وكيلة القوى العاملة، إن الراحل سطر أسمى بحرف الماس وتتلمذ على يده العديد من الصحافيين، وكان مساهما في بناء الوعي والتنوير ومواجهة الأفكار الهدامة، خدم بلادة حتى الرمق الأخير بأمانة الكلمة والقول.

وأعربت سولاف درويش الحزب عن بالغ التعزية والمواساة لأسرة الفقيد ولكل أبناء ورمز الإعلام المصري في رحيل رجل وطني أحب بلادة وخدم من مواقع متعددة وستظل بصمة الكلمة خالدة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم محبيه وذويه الصبر والسلوان.

يذكر ان رزق بدا عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، حيث تنقل بين أقسام متعددة بها قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار اليومية ورئاسة مجلس ادارة المؤسسة، صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.