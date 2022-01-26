إصابة غادة عبد الرازق بفيروس أوميكرون

دوت الخليج

إصابة غادة عبد الرازق بأوميكرون

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “الحمدلله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”.

غادة عبد الرازق تنفي مشاركتها في الموسم الرمضاني 2022

أوضحت غادة عبد الرازق في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري"

فنانين أصيبوا بفيروس كورونا الساعات الماضية

يسرا مصابة كورونا

توقف طاقم عمل مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا عقب إصابتها بفيروس كورونا الساعات الماضية، حيث أعلن المنتج جمال العدل، إصابة يسرا بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي حتى تتحول المسحة إلى سلبية، وقبل إصابة يسرا بكورونا وتوقف مسلسلها الجديد الذي كان مقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، كشفت عن برنامجها الجديد الذي أتى بعنوان "كلام في الحب"، ترقبا لطرحه يوم الإثنين الموافق 31 من شهر يناير الجاري. وكانت روجت يسرا للعمل من خلال نشر الفيديو الترويجي الخاص بالبرنامج على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1».

ساندي مصابة بكورونا

أصيبت الفنانة ساندي بفيروس كورونا في الساعات الماضية، حيث أعلنت عن خبر إصابتها عبر السوشيال ميديا، من خلال موقع إنستجرام، وكتبت:"مكنش لازم أعرف ان جالى كورونا".

حالة الفنانة ساندي مستقرة وليست خطر، ولكنها تعاني من الكحة وأعراض نزلة البرد، وتتلقى بروتوكول العلاج في العزل المنزلي.

بيومي فؤاد يعلن إصابته بكورونا

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، قائلًا: "أنا كورونا.. حاجز نفسي في المكتب بقالي يومين، تحياتي لحضراتكم، ودعواتكم جميعًا بالشفاء.. وحشتوني".