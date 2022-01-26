هنادي مهنا تكشف لـ دوت الخليج عن صعوبات فيلم تماسيح النيل: «الرقص كان أصعب حاجة»

/675304/هنادي-مهنا-تكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-صعوبات-فيلم-تماسيح-النيل-الرقص-كان-أصعب-حاجة

كان أمس العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، والفيلم من النوع الكوميدي وتم تصويرة في الأقصر وأسوان، وكان طاقم عمل الفيلم عدد من الفنانين منهم: مصطفى خاطر، خالد الصاوي، محمد جمعة، هنادي مهنا، حمدي الميرغني، محمد ثروت وغيرهم من النجوم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بعض أدوار الفنانين القائمين على الفيلم منهم الفنانة هنادي مهنا وذلك خلال السطور القادمة.

هنادي مهنا عن دورها في تماسيح النيل

تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن دورها في فيلم تماسيح النيل، قائلة:”دوري فنانة استعراضية بتغني وبتمثل وبتعمل كذا حاجة و الدور مش زي كل الأدوار اللي عملتها، عشان طول الوقت بعمل حاجات طيبة وكده ف المرادي مش طيبة وكده ف ده الاختلاف اللذيذ بالنسبالي”.

وأردفت:”في كذا اغنية في الفيلم بلهجات مختلفة ولغات مختلفة مكنتش سهلة أوي بس اتبسطت اوي وانا بعملها، عشان الاغاني وانا اتبسطت اوي اني اشتغلت مع استاذ عادل حقي وكان ليا الشرف طبعاً ف دي حاجة زودتلي في حياتي”.

وحين تم سؤالها عن هل سيكون هناك أغاني بالههجة الأسوانية أم لا، كان ردها:”ان شاء الله عشان كنا بنصور في الاقصر واسوان فأكيد هيكون في حاجة للأقصر وأسوان وأغنية باللهجة دي”.

صعوبات دور هنادي مهنا

وعن الصعوبات التي واجهتها قالت:”تدريبات الرقص خدت وقت ومجهود عشان البني ادم اللي مش متعود ان هو يرقص في وقت كتير ويعمل حركة كتيرة لمدة طويلة فكان صعب”.

وتابعت:”كنت متوترة جداً عشان كلهم كوميديانات وانا مبعرفش اضحك او مش بضحك، الموضوع بالنسبالي غريب ومخيف اوي، ان شاء الله ابقى لذيذة جنبهم”.

الاستعراضات أصعب شئ بالنسبة لهنادي

وعن أكثر الصعوبات الي واجهتها قالت:”الاستعراضات بالنسبالي كانت اصعب حاجة”.

هنادي مهنا عن أزمة منى ذكي

وبشأن أزمة منى ذكي قالت هنادي مهنا:”مش عايزة أتكلم في الموضوع ده”.

أعمالها الفترة القادمة

وبالنسبة لأعمالها في رمضان قالت:”في مسلسل في رمضان مش هيبقى تراجيدي، هيبقى كوميدي مش عايزة أتكلم عنه بس ان شاء الله يعجبكوا هيكون 30 حلقة”.

وأضافت:”ان شاء الله في فيلم ليلة العيد”.

كواليس الفيلم ومواقف طريفة

وعن كواليس العمل قالت:”مكناش بننام خالص بسبب ان الروح كانت حلوة اوي وكنا زي عيلة عشان كنا في مركب والمركب بتتحرك من الأقصر لأسوان ومن أسوان للأقصر فكنا طول الوقت مع بعض، ومفيش غيرنا لبعض، كل حاجة فطار غدا عشا مع بعض، ف دي حاجة قربتنا خلت في بينا عشرة وخلت ان في زي روح حلوة في الكواليس”.

مردفة:”انا بحب شعب الاقصر واسوان جدا عشان ابتسامتهم فيها حاجة مريحة نفسياً وحاجة طيبة وهما شعب طيب جداً ف انا اتبسطت اوي”.