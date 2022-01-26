الزمالك يعلن رسمياً ضم أحمد عزب لاعب السلة من سموحة

/675307/الزمالك-يعلن-رسميا-ضم-أحمد-عزب-لاعب-السلة-من-سموحة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، الحصول على خدمات اللاعب أحمد عزب لاعب فريق كرة السلة، قادماً من فريق سموحة السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بصفقة الفريق الأول لكرة السلة أحمد عزب المنتقل حديثاً من فريق سموحة.

قيد أحمد عزب مع الزمالك

وأكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على كرة السلة بالقلعة البيضاء أنه سيتم قيد عزب خلال الساعات المقبلة في قائمة الزمالك بمنطقة الجيزة والاتحاد المصري لكرة السلة بعدما تم إنهاء إجراءات الاستغناء من منطقة الإسكندرية.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا.

إدارة الزمالك تضع ثنائي الفريق تحت فترة التقييم لنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".