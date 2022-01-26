الموت يفجع الفنانة حنان مطاوع: ماتت أمي التانية

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دوت الخليج

وفاة خالة حنان مطاوع

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “رحيل اغلي الناس خالتي وامي الثانيه وصديقتي الاولي (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر،صاحبه فضل كبيير عليا وصاحبه مكانه خاصه في روحي،الله يرحمها ويصبر ماما،الي لقاء قريب حبيبتي في رعايه الرحمن الرحيم”.

أخر أعمال حنان مطاوع

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مسلسل القاهرة كابول والذي يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.

قصة سرقة حساب حنان مطاوع

تمكنت الفنانة حنان مطاوع من استرداد حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بعد اختراقه على يد هاكر مجهول الهوية.

حنان مطاوع تستعيد حسابها

كتبت حنان عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»: "الحساب رجع الحمدلله وتم التعامل مع الهاكر.. آسفة لأي شخص اتبعت له رسالة من الأكونت وهو مسروق أيًا كان محتواها، وأشكركم جدًا على اهتمامكم".

سرقة حساب حنان مطاوع

جدير بالذكر، أن حساب حنان مطاوع تعرض أمس للسرقة بواسطة شخص عراقي، ترك لها رسالة كتب فيها: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا. بما أن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب أعبر عن هذا الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".