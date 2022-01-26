/675315/فيوتشر-أول-المتأهلين-للدور-قبل-النهائي-بكأس-الرابطة-المصرية-بكأس-الرابطة-المصرية

تأهله فريق فيوتشير إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية، في نسختها الأولى، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، المباراة وإقيمة على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حسم فيوتشير إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية، في نسختها الأولى كأول فريق يتأهل، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، المباراة وإقيمة على إستاد برج العرب،

سجل محمد رضا أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، من خلال أحمد رفعت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها محمد رضا بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وجاء أشرف مجدي البديل الأول في المباراة، بالهدف الثاني بعد مرور دقيقة من نزولة أرضية الملعب في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، من خلال أشرف مجدي أطلق تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقيهما لخوض المباراة، في محالوة تحقيق الفوز من قبل الطرفين لتحقيق الثلاث نقاط من المباراة.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى وأحمد علاء وإسلام صلاح وحسن على .

خط الوسط: حجاج عويس وعمرو موسى وإيزى إميكا.

خط الهجوم: محمد جريندو وعمرو مرعى ومحمد عنتر.

تشكيل فيوتشر أمام المصري:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: فارس طارق – محمود مرعي- سعد سمير – جزويف جوناثان

خط الوسط: محمد رضا – غنام محمد – ناصر ماهر – أحمد رفعت

خط الهجوم: أيمن الصفاقسي – أحمد عاطف