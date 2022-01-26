بورسعيد أول محافظة تحصل على شهادة الأيزو على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المانحة لشهادة الأيزو 9001، اليوم الأربعاء، حصول ديوان عام محافظة بورسعيد اليوم على شهادة الأيزو وبالتالى تصبح أول محافظة على مستوى الجمهورية تحصل على الأيزو.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشركة الأيزو، حيث أعلن الدكتور حسام الدين أحمد الجارحى المراجع الخارجى لشهادة الأيزو 9001، أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام، أوصى فريق المراجعة بإصدار شهادة الأيزو 9001 لمحافظة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد - حسب البيان - عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو 9001، والتى كانت ثمار جهد متواصل للعاملين بالديوان العام والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر والوصول لأفضل مستوى إدارى، لافتا إلى أن الحصول على شهادة الأيزو ماهو إلا بداية لخطة تطوير مستمرة تنعكس على المواطنين بمحافظة بورسعيد، وتتماشى مع التنمية التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام محافظة بورسعيد و جميع العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك على جهودهم المتواصلة و إصرارهم على النجاح، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا غير مسبوق فى مجال العمل الإدارى، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الأيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإدارى والحكومى داخل بورسعيد.

وأكد "الغضبان"، أن الحصول على شهادة الأيزو لخدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذى جرى بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم البدء بالتقدم للحصول على شهادة الأيزو للديوان العام نظرا لتوافر الإمكانيات المادية والتكنولوجية والعناصر البشرية المؤهلة، وسيتم تعميم التجربة على جميع الأحياء لتحقيق أفضل مستوى إدارى وحكومى ببورسعيد.