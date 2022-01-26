عاجل- سحب ركامية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناه وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





ولفتت الأرصاد، عبر بيانها إلى أنه من المتوقع أن تتجدد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. وذكرت أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية وسرعة الرياح 15 عقدة.

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