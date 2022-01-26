عاجل- أمطار على الدلتا والمنخفض الجوى يتجه إلى محافظات الشرق (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبر بيان لها اليوم، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الغربية والدلتا. وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 11 ونقطة الندى 4 وسرعة الرياح 17 عقدة.

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