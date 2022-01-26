عاجل- درجة الحرارة 9 وسرعة الرياح 15 عقدة.. الأرصاد تحذر من الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد، عبر بيانها إلى أنه من المتوقع أن تتجدد فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناه وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.