نشرة مرور افصل واسمع- نصائح للقيادة تحت المطر.. وكثافات بكوبرى الجامعة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن الإدارة أعلنت عن توفير رقم للإغاثة المرورية فى فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰)، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات للقيادة الآمنة تحت الأمطار وهى:

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية.

- عدم التوقف فى مناطق الشبورة ومناطق الأنوار

- استعمال الأضواء الغير مبهرة

- تهوية جيدة داخل السيارة

- استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان

- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق.

وأشار إلى محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأعلى كوبرى محرم بك.

وفى محافظة الشرقية، شهدت بعض الأحجام فى شارع طلبة عويضة، ولفت إلى وجود بعض الأحجام بمدينة طنطا فى الغربية، وبالتحديد فى شارع المديرية المتجه لميدان المحطة.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وشدد على أن الحركة المرورية فى أسيوط مرضية تماما، عدا محور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب ومنطقة الإبراهيمية وموقف الأزهر.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق المنيب والكنيسة، والأوتوستراد والطريق الزراعى".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع الجامعة للمتجه إلى مطلع كوبرى الدقى المتجه لميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك محور شارع السودان أو شارع مراد.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فأشار محمد صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور توجه بتصفية كافة الكثافات جراء مياه الأمطار.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه إلى أنه يفضل سلوك محور الوفاء للأمل، بدلا من محور الشهيد، والقادم من القاهرة الجديدة ومتجه لكوبرى أكتوبر ومصطفى النحاس يفضل سلوك محور أبو زيد خضر، بسبب وجود بعض الأعمال.