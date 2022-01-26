وزيرة البيئة تبحث مع السفير الألمانى التعاون لاستضافة مصر مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى مجالات نقل الطاقة وإدارة المخلفات والتكيف مع آثار تغير المناخ، والإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتلقى الدعوة للمشاركة فى عدد من المؤتمرات المتعلقة بالطاقة والمناخ فى ألمانيا.





وأكدت فؤاد، على عمق التعاون المشترك مع ألمانيا على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشيدة بالتعاون الناجح مع الجانب الألمانى فى تسهيل مفاوضات التمويل المناخى خلال مؤتمر المناخ COP 24، واستمرار هذا التعاون فى مؤتمر جلاسكو COP26.

واستمعت الوزيرة إلى رؤية الجانب الألمانى حول مخرجات مؤتمر جلاسكو COP26 وتطلعاتهم لمؤتمر شرم الشيخ COP27، وسبل التعاون لدعم مصر على مستوى التعاون الثنائى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تم إطلاق الملخص التنفيذى لها خلال مؤتمر جلاسكو، وتم وضع مجموعة من البرامج تحت مظلتها حتى 2030 تستهدف إجراءات التخفيف والتكيف.

ومن جانبه، هنأ السفير الألمانى الوزيرة على رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، مشيدا بالجهود الحثيثة لمصر فى ملف تغير المناخ والشق التفاوضى له، ودعم ألمانيا الكامل لتلك الجهود فى ظل تطلع الشعب الألمانى لمزيد من النجاح فى ملف تغير المناخ، ومشاركة الحزب الأخضر الألمانى فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وتلقت وزيرة البيئة دعوة للمشاركة فى عدد من الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخى بألمانيا، ومنها مؤتمر وزارى حول العمل المناخى فى فبراير القادم، ومؤتمر UNIC security conference والذى سيتناول فى إحدى جلساته قضية المناخ فى الفترة من 18-19 فبراير، تزامنا مع القمة الأوروبية الإفريقية Eu Africa summit بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتركز على قضية التكيف وتفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن تلك المبادرة ولدت على يد مصر فى مؤتمر باريس 2015 باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء الدول الإفريقية للمناخ.

وفيما يخص دعوة وزيرة البيئة للمشاركة فى حوار بيتسبرج للمناخ، والذى ستكون مصر رئيسا مشاركا فيه فى يوليو باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ القادم، أشارت وزيرة البيئة إلى أهميته كأحد المنصات الهامة الممهدة لمؤتمر المناخ COP27، مشيرة أيضا للتعاون من خلال حوار القاهرة للمناخ كآلية هامة تقدم الدعم للعمل البيئى فى مصر خاصة فى مجال الصحافة البيئية، وسيشهد مزيدا من التعاون به خلال الفترة القادمة، فى ظل الدور الهام للإعلام فى التمهيد لمؤتمر المناخ COP27 واستضافته.

وناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ، حيث أشار السفير الألمانى إلى حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها فى مؤتمر جلاسكو بالمساهمة فى تمويل 100 بليون دولار لكل من إجراءات التكيف والتخفيف، فيما شددت وزيرة البيئة على أهمية وفاء الشركاء بالالتزامات الخاصة بالتكيف التى تم إعلانها فى مؤتمر جلاسكو COP26 واستكمالها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

ورحبت الوزيرة بتطلع ألمانيا إلى التعاون مع مصر فى مشروعات المناخ، حيث أشار السفير الألمانى لتخصيص بلاده ما يقرب من 500 مليون يورو للاستثمار فى مشروعات المناخ.

وأبدى الجانب الألمانى تطلعه لدعم مصر فى الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 على المستوى اللوجيستى، بينما أشارت وزيرة البيئة لإمكانية التعاون فى الجوانب المتعلقة بتوفير الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات أو استراتيجية الاستدامة للمؤتمر وإجراءات منخفضة الكربون، وأيضا التعاون فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تحت مظلة 3 موضوعات هى التخفيف، والتكيف، والبحث والتطوير، لتقديم هذه الجهود خلال المؤتمر، ورحبت بالشراكة مع القطاع الخاص الألمانى كأصدقاء لمؤتمر المناخ.