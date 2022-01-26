هالير وكيسي يقودان هجوم كوت ديفوار ضد مصر فى ثمن أمم أفريقيا

أعلن الفرنسي باتريس بوميل، مدرب كوت ديفوار، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة مصر على ملعب جابوما، في ثمن نهائي أمم إفريقيا في نسختها الـ33 والمقامة في الكاميرون حتى 6 فبراير.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: سانجاري بادرا

الدفاع: سيرجي أورييه – إيريك بايلي– سيمون ديلي – جيسلان كونان

الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – إبراهيما سانجاري

الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالير– ماكس جارديل

يترقب الملايين من عشاق الكرة الأفريقية موقعة كوت ديفوار ضد مصر في السادسة مساء اليوم الاربعاء، فى إطار مواجهات دور الـ 16 ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة فى الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وتصدر المنتخب الإيفوارى المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وأطاح بالجزائر حامل اللقب من دور المجموعات، فيما تأهل منتخب مصر فى وصافة المجموعة الرابعة والمركز الثانى برصيد 4 نقاط، خلف نيجيريا المتصدر.

وتوج المنتخب المصرى بلقب كأس أمم أفريقيا فى 4 نسخ، التقى فيها جميعاً بالعملاق الإيفواري ساحل العاج خلال مشوار التتويج في البطولة.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر ظهورًا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ بالمشاركة 42 مرة ثم كوت ديفوار 23 مرة وغانا 22 مرة .

ويلعب الفائز من المنتخبين مع المغرب في الدور ربع النهائي.