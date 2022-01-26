«سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه»..الحكومة تنعي الكاتب الصحفي ياسر رزق...والمفتي:«كان مثالًا للإعلامي الحق»..الأعلى للإعلام: صاحب قلم حر خاض منازلات صحفية من أجل خدمة صاحبة الجلالة ونشر الوعي

/675327/سخر-كتاباته-لخدمة-قضايا-وطنهالحكومة-تنعي-الكاتب-الصحفي-ياسر-رزقوالمفتيكان-مثالا-للإعلامي-الحقالأعلى-للإعلام-صاحب-قلم-حر-خاض-منازلات-صحفية-من-أجل-خدمة-صاحبة-الجلالة-ونشر-الوعي

أثارخبر وفاة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، حزنا شديدا فى قلوب محبيه وزملائه وتلاميذه على بلاط صاحبة الجلالة.

عرف ياسر رزق بحبه الشديد وانتمائه للوطن، إضافة إلى إنه عاصر حقبة مهما من تاريخ مصر الحديث، والتي تحدث عنها فى كتابه “ سنوات الخماسين”، الذي يعد آخر ذكرى ومسك الختام لكاتب وهب قلمه دفاعا عن الوطن، لينتقل إلى الرفيق الأعلي فى 26\1\2022 ميلادية..”رحم الله الكاتب الصحفي ياسر رزق”.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية لمحات من السيرة العطرة التي تركها خلفه الكاتب الصحفي ياسر رزق فى مؤسسات الدولة الرسمية

الحكومة تنعي الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار أخبار اليوم" السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرته وزملائه من الأسرة الصحفية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد مجلس الوزراء أن الصحافة المصرية فقدت أحد كتابها المتميزين والمجتهدين على مستوى مصر والعالم العربي؛ حيث سخر كتاباته لخدمة قضايا وطنه، ودفاعا عن مهنته، وله مواقف عديدة انحاز فيها لصالح الوطن وجموع المصريين، كما قاد الراحل الكريم بقلمه الحر المستنير مسيرة التنوير بقضايا الوطن وأولوياته في أوقات عصيبة، وأسهم في كشف ما يُحاك ضده في فترات عصيبة مر بها الوطن الغالي لن ينساها التاريخ.

الأعلى للإعلام ينعي ياسر رزق: صاحب قلم حر خاض منازلات صحفية من أجل خدمة صاحبة الجلالة ونشر الوعي

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس محلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن مصر فقدت رمزا وطنيا متميزا، وواحدا من أهم الكتاب الصحفيين والذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وطالما خاض منازلات صحفية من أجل خدمة الصحافة ونشر الوعي والتنوير ، وأنه استطاع بموهبته وتميزه أن يصبح واحدًا من أهم الصحفيين بمصر والوطن العربي.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه صاحب قلم حر.

مفتي الجمهورية ينعى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

وقال فضيلة المفتي -في بيان له: إن الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، كما أنه تربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد. وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وزيرة الثقافة ناعية ياسر رزق: صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا

من داخل مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 26 يناير اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت ان صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا ، واشارت الى مشاركاته الايجابية فى نشر الوعى والتنوير بين ابناء الوطن ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان ياسر رزق بدا عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة الاخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة ، صدر له مؤخرا كتاب سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

هذا وتوفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سابقا، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتشيع جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق، غدا للخميس عقب صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد المشير.

وقال الكاتب الصحفي جمال الدين حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة".