/675319/مصرع-عاملين-في-مشاجرة-نارية-بسبب-الثأر-بسوهاج

وقعت مشاجرة منذ قليل بين عائلتين بمركز البلينا جنوب سوهاج، واسفرت المشاجرة عن مصرع شخصين نتيجة تجديد خصومات ثأرية بينهم، وجاري نقلهم الى المستشفى المركزي بالبلينا ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وقد نشبت المشاجرة بين الـ أبوطالب والـ تمام بنجع ابو علاج بقرية الحرجة بحري بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وادي ذلك الشجار الى مصرع اثنين من عائلة الـ ابوطالب بطلقات نارية.

و انتقل على الفور رجال الشرطة وتم تطويق المنطقة وفرد السيطرة التامة عليها، وتبين أنه نتج عن ذلك مقتل كل من "ن. ع " 45 عام مزارع- و"س. ع " 50 عام مزارع، إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، أطلقها عليهم أفراد من العائلة الأولى بسبب تجدد خصومة ثأرية فيما بينهما وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

حوادث ثأرية بسوهاج

جدير بالذكر في نوفمبر الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووجود شخصين متوفين وكذلك وجود مصابين بناحية «نجع أبوعلاج» التابع لقرية الحرجة بحرى بدائرة المركز، فانتقلت قوات الشرطة والأمن المركزى، وتم فرض تواجد أمني مُكثف داخل النجع.

وتبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نتج عنها مقتل ع.م. م - 85 عام - عامل، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وكذلك علي. أ. - 60 عام - عامل إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وتوفي أثناء محاولات اسعافه بالمستشفى، وكذلك إصابة أبناء عمومتهم س. ز. ت - 36 عام - عامل، مصاب بطلق ناري أسفل الظهر من الجانب الأيسر، وح. أ. ج - 50 عاما عامل مصاب بطلق ناري بالكتف اليمنى، والصادق. أ. ع - 19 عاما عامل، مصابا برش خرطوش بالفخذ اليسرى وجميعهم ينتمون لعائلة "آلـ تمام".

تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، على إثر تشاجرهم مع 4 أشخاص أخرون ينتمون لعائلة " أبوطالب" ويقيمون بذات الناخية، وقيام الطرف الثانى بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم مما نتج عنه وفاة المذكورين وإحداث الإصابات المنوه عنها في السابق، وذلك بسبب خلافات سابقة لقيام أحد الأشخاص من عائلة الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات من عائلة الطرف الثاني.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12 بحوزة الطرف الثانى، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.