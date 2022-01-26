/675322/طلاب-من-أجل-مصر-بجامعة-سوهاج-تنظم-زيارة-لمعهد-الاورام

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج نظمت زيارة الي معهد الاورام بسوهاج، وذلك لتقديم الدعم النفسي للأطفال بالمعهد لما يشكله من أثر على سرعة تماثل الأطفال للشفاء ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

طلاب من اجل مصر

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان الدكتور حاتم ابو القاسم مدير معهد الاورام كان في استقبالهم خلال الزيارة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية للاطفال، وكذلك توزيع عدد من الالعاب والهدايا لهم، مما اسهم في رفع الروح المعنوية لديهم، والذي لاتقل عن العلاج الطبي .

وصول أجهزة طبية لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول أجهزة طبية بقيمة 6 مليون و550 ألف جنيه، من هيئة الشراء الموحد لصالح المستشفى الجامعي الجديد، عبارة عن وحدة للتعقيم المركزي، وعدد10 أجهزة رسم قلب، وخزان أكسجين مركزي سعة 10 آلاف لتر، و115 سرير إقامة للمرضى ضمن التجهيزات النهائية لقرب الافتتاح الكامل للمستشفى، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريري مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور مصطفى أحمد علي يوسف نائب مدير المستشفى الجامعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الزيارة بهدف متابعة أعمال التجهيزات النهائية الخاصة بوصول الأجهزة الطبية واستكمال الفرش الطبي والغير طبي، إيذاناً بقرب افتتاح المستشفى رسمياً أمام الجمهور، مشيداً بجهود الدولة في دعم القطاع الصحي بإقليم جنوب الصعيد، بكل ما يلزم من خدمات طبية وعلاجية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج وبالأخص فئة محدودي الدخل، مضيفاً أن المستشفى الجديد يعتبر صرح طبي كبير مجهز بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تمكن من سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فور وصول المريض والتعامل مع الحالة بمهنية عالية.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هريدي، أنه جاري الانتهاء من استكمال باقي التجهيزات الخاصة بالمستشفى لتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى تليق بأبناء جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج بوجه خاص، كما سيتم نقل قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.