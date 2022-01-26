/675326/محافظ-سوهاج-يشهد-حفل-مديرية-أمن-سوهاج-بمناسبة-الذكرى-70-لأعياد-الشرطة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية أمن سوهاج، والشخصيات العامة.

عيد الشرطة بسوهاج

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج، وفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة أسيوط، وفيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2021م .

وقام اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، كما قام مدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة .

حياة كريمة بسوهاج

على جانب اخر عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أية أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة توصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي المنزلية للأسر الغير قادرة والأولى بالرعاية، حيث أكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار العائلات والعمد والمشايخ، والعمل بشكل متكامل لحصر وتركيب الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا.