/675329/وزراء-التخطيط-والتضامن-الاجتماعي-والبيئة-يتفقدون-جناح-شباب-قمة-المناخ-في-معرض-الكتاب-برفقة-عضو-التنسيقية

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

دوت الخليج

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، والذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ ٢٧ في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الاحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.

هذا وتنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق والذي وافته المنية صباح اليوم.

ويعتبر الراحل ياسر رزق، من أعلام ورموز الصحافة المصرية والعربية، والذي عُرف طوال مسيرته المهنية بمواقفه الوطنية النبيلة. وتتقدم التنسيقية بخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.