/675331/الأرصاد-تحدد-موعد-انخفاض-موجة-الطقس-الباردة
أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن سقوط الامطار الذي شهدته البلاد اليوم، جاء كما توقعت الارصاد ، موضحا أن كان يوجد كتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا تعمل على انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الأاخبار عبر فضائبة دي ام سي مشيرا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى على القاهرة 11 درجة مئوية، وتستمر في الانخفاض لتصل الصغرى 6 درجات.
الأرصاد تحدد موعد انخفاض موجة الطقس الباردة
واوضح شاهين أنه يوجد فرص لتساقط أمطار متوسطة لغزيرة وذلك على على السواحل الشمالية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على الإسكندرية ومطروح والسلوم والبحيرة وكفر الشيخ منوها أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ تقل فرص تساقط أمطار وتنعدم مع دخول الليل.
ونوه محمود شاهين أنه مع تقدم ساعات النهار ستنعدم فرص سقوك الامطار، مشيرا إلى أنه اعتبارا من غدا ستسقر الاحوال الجوية نسبيا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لتتراوح ما بين 14 إلى 15 درجة وعلى جنبوةب البلاد من 15 إلى 16 درجة .
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