/675335/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-زيارة-الرئيس-السيسي-للأمارت-ترسيخا-للأمن-والاستقرار-والتنمية-في-المنطقة

قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي للدولة الشقيقة الامارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

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جاء ذلك خلال برنامج اليوم المذاع على قناة دي ام سي موضحا أن العلاقات المصرية الامارتية تتسم بالخصوصية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، حيث اللقاءات التي يقوم بها الرئيس السيسي مع ولي العد محمد بن زايد، تجاوزت 28 لقاء حتى الان وهو ما يعكس حجم العلاقات بين البلدين.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي للأمارت ترسيخا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة

ونوه ان زيارة الرئيس السيسي جاءت لتعبر عن وقوف مصر بجانب الامارات والتضامن معها في اعقاب الحوادث الارهابية التي تعرضت لها، كما تؤكد ادانة مصر للاعمال الارهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي، والتأكيد على دعم مصر لكل ما تتخذه الامارات من اجراءات لمحاربة الارهاب.

ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة

ونوه أن هذه المساعي الدؤوبة التي تقوم مصر بها في سبيل تلاتي ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وذلك ارتكازاً على ثقل دور مصر ومحوريته ومقوماته على الساحة الإقليمية.