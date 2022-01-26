/675338/التربية-والتعليم-تعلن-موعد-استئناف-جميع-امتحانات-الفصل-الدراسي-الأول

دوت الخليج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الخميس، إجازة رسمية لجميع طلاب المدارس من الامتحانات والعاملين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

استئناف الامتحانات

واوضحت الوزارة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يستأنفون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 29 يناير الجاري بمادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما يواصل طلاب الثانى الثانوى امتحاناتهم الأحد 30 يناير الجارى بمواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق. طلاب الصف الأول الثانوي، كانوا أدوا ، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الأحياء والتاريخ في ثالث أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

لجان مؤمَّنة بالمدارس الثانوية

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من الساعة 9 صباحًا داخل لجان مؤمَّنة بالمدارس الثانوية في توقيت واحد على مستوى الجمهورية وفقًا للجدول المعلَن من وزارة التربية والتعليم، وتُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشدَّدة لمنع انتشار فيروس كورونا. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كان قد اعلن في وقت سابق أن امتحانات أولى وثانية ثانوي عام سوف تعقد ورقيًّا بالكامل، وبنفس المواصفات التي أعلن عنها من قبل لكن على مستوى المدرسة، ويضعها المدرس الأول للمادة، مشيراً إلى أنه يسمح باستخدام التابلت في الاطِّلاع على المحتوى الرقمي للمقررات وكتابة ملاحظات الطالب عليه تنفيذًا لنظام الأوبن بوك.

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًّا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التي تمثِّل 70% أو المقالية التي تمثِّل 30%، مؤكدًا أن القرار يرجع تيسيرًا على الطلاب، موضحاً أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرُّف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة. وأكد الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تُعقد بنظام الكتاب المفتوح بدون الحاجة لدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.