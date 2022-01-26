الخارجية الأوكرانية: القوات الروسية على الحدود لا تكفي لغزو «كييف»

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كشف دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية لا يزال غير كافٍ لشن هجوم واسع النطاق على بلاده، موضحاً في مؤتمر صحفي أن هذا العدد كبير، يمثل تهديدًا لـ أوكرانيا، لكنه حتى الساعة غير كافٍ لشنّ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا على طول الحدود الأوكرانية.

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وأضاف وزير الخارجية الأوكراني ، أن هذا يعني أنهم لن يتمكنوا من زيادته إلى مستوى كافٍ في فترة زمنية معيّنة، مؤكداً أن موسكو تنفذ سيناريو زعزعة الاستقرار بزرع الرعب والضغط على النظام المالي الأوكراني، وهجمات إلكترونية على أوكرانيا. واعتبر وزير الخارجية الأوكراني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون سعيدًا، إذا نجحت الخطة ولن يكون مضطرًا للجوء إلى القوة العسكرية.

عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة لا تستبعد عقوبات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في حال غزو بلاده أوكرانيا، وحول العقوبات المحتملة على بوتين، أشارت تروس لشبكة "سكاي نيوز": "نحن لا نستبعد أي شيء"، موضحة أن بلادها ستستهدف أفرادا بالإضافة إلى الاقتصاد الروسي.

تحذير بريطاني من غزو روسيا لأراضي أوكرانيا

وأضافت: "سنقدم تشريعًا جديدًا في الأيام القليلة المقبلة لجعل نظام العقوبات الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من استهداف المزيد من الشركات والأفراد في روسيا، ومن المقرر أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أوكرانيا الأسبوع المقبل، لتجدد تحذيرها لروسيا من مغبة أي غزو لأراضي أوكرانيا، وقالت تروس، في جلسة أمام البرلمان البريطاني: "سأزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، وسأجدد التحذير لموسكو من هناك من أن أي توغل عسكري روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيًا جسيمًا، وسيكون له تداعيات باهظة على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك العقوبات المنسقة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

عقوبات أمريكية

تهديد بريطانيا بفرض عقوبات على الرئيس الروسي ليس الأول، حيث قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه قد يفرض عقوبات على بوتين شخصيا في حال غزو أوكرانيا، وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قد تحرك بعض من القوات الأمريكية البالغ عددها 8500 جندي قريبا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا نية لديها لإدخال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. واستدرك قائلا: "سيكون هناك عواقب وخيمة وعالمية إذا قام بوتين بعزو أوكرانيا".