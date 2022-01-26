/675325/كارلوس-كيروش-يعلن-تشكيل-مصر-الرسمي-لمواجهة-كوت-ديفوار-بكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة أمام المغرب يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ويتواجد في التعليق على هذه المباراة المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

محمد صلاح: مينفعش الاستديوهات التحليلية تنتقد بعض لاعبي المنتخب خلال كأس الأمم.. والحكم على أداء اللاعبين في النهاية

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر أنه غير سعيد بانتقاد الاستوديهات التحليلية للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "في الوقت الحالي أرى في الاستوديهات التحليلية يقوموا بانتقاد عدد من لاعبي منتخب مصر وهذا الأمر غير جيد خلال إقامة البطولة".

وتابع "أنصح المحللين أن يتوقفوا عن الانتقادات ويدعموا اللاعبين وأن يكون هناك تحليل خاص لأداء كل لاعب بعد نهاية البطولة ولكن الأن هناك تأثير من بعض اللاعبين".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "هناك لاعبين يشاركوا لأول مرة في البطولة والانتقادات التي تأتي يتأثروا بها، وبالنسبة لي لا أتأثر بهذا الأمر ولكن اللاعبين الصغار لا أحب أن يسمعوا هذه الأحاديث".

وأكمل "لا أتأثر بالضغوطات التي تأتي من أي جانب سواء الجماهيرية أو التحليلية في الاستوديوهات، ويجب تحليل جميع اللاعبين وليس لاعب بعينة".

واختتم "لو عاوزين منتخب مصر يفوز بالكأس لابد أن يكون هناك دعم كامل لجميع اللاعبين وليس لاعب واحد فقط".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".

وتابع "أتمنى إنهاء حالة الانقسام من جانب جماهير منتخب مصر ونعود مثل السابق ومساندة جميع لاعبي المنتخب والابتعاد عن العواطف، والجميع يحتاج إلى المساندة".