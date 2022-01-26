/675328/بعد-سب-وقذف-ريهام-سعيد-تغريم-ريم-البارودي-20-ألف-جنية

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء بالقاهرة، بتغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

دوت الخليج

أزمة ريم البارودي وريهام سعيد

وأقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي تتهمها فيها بالسب والقذف، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور المشاهد.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

ريم البارودي تعلن فشل قصة حبها من جديد ورفضها الإرتباط من الوسط الفني

ومؤخرا تركت الفنانة ريم البارودي فرصة للجمهور لتوجيه لها بعض الأسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية والتي انحصرت معظمها حول إرتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب وتفاصيل قصة الحب التي أعلنت مؤخرا عنه.

كان من ضمن الأسألة التي تعرضت لها ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، اذ فاجأت الجمهور بردها: “حلوة بجد”، اذ انه من المعروف أن سمية الخشاب كانت السبب الأساسي لإنفصال أحمد سعد عن البارودي.

أما عن الأسالة التي توجهت لريم البارودي بشأن إرتباطها وعن قصة الحب التي أعلنت أنها تعيشها منذ فترة فقالت: “أنا مليش نصيب في الحب وكل شيئ قسمة ونصيب”.

وتابعت مشيرة إلى رفضها الإرتباط من الوسط الفني فقالت: “لا طبعا مش لازم، ومش لازم ارتبط أصلا ولا من جوه ولا من بره".