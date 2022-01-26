/675330/انضمام-خالد-الدرندلي-لبعثة-منتخب-مصر-تفاصيل

انضم خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الأربعاء، إلى بعثة المنتخب الوطني قبل التوجه إلى ستاد دي چابوما للقاء كوت ديفوار في دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية قادمًا من القاهرة، حيث أجريت له فور وصوله مقر اقامة البعثة مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ويتواجد في التعليق على هذه المباراة المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر أنه غير سعيد بانتقاد الاستوديهات التحليلية للاعبي منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "في الوقت الحالي أرى في الاستوديهات التحليلية يقوموا بانتقاد عدد من لاعبي منتخب مصر وهذا الأمر غير جيد خلال إقامة البطولة".

وتابع "أنصح المحللين أن يتوقفوا عن الانتقادات ويدعموا اللاعبين وأن يكون هناك تحليل خاص لأداء كل لاعب بعد نهاية البطولة ولكن الأن هناك تأثير من بعض اللاعبين".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "هناك لاعبين يشاركوا لأول مرة في البطولة والانتقادات التي تأتي يتأثروا بها، وبالنسبة لي لا أتأثر بهذا الأمر ولكن اللاعبين الصغار لا أحب أن يسمعوا هذه الأحاديث".

وأكمل "لا أتأثر بالضغوطات التي تأتي من أي جانب سواء الجماهيرية أو التحليلية في الاستوديوهات، ويجب تحليل جميع اللاعبين وليس لاعب بعينة".

واختتم "لو عاوزين منتخب مصر يفوز بالكأس لابد أن يكون هناك دعم كامل لجميع اللاعبين وليس لاعب واحد فقط".