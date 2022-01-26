/675332/وائل-عبد-العزيز-يثير-الجدل-بشجع-المنتخب-من-غير-نفس-والجمهور-اعصر-نص-لمونة

أثار وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل منذ دقائق قليلة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال منشور يتحدث به عن المنتخب المصري.

دوت الخليج يرصد منشور وائل عبد العزيز المثير للجدل

وجاء منشور وائل عبد العزيز، على النحو الآتي: «بنشجع والله المنتخب بس من غير نفس».

الجمهور يثور على وائل عبد العزيز

ليغضب منه عدد كبير من متابعيه، قائلين: «براحتك عادىحتى لو مش عايز تشجع خالص ده حقك، طب ماتيجي نعصر عليه نص ليمونه ونخليها بنفس يمكن، انتا بصراحة اومليت».

مباراة مصر وكوت ديفوار

الجدير بالذكر، أنه تستعد مصر لمواجهة كوتفوار بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب مصر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

ويتواجد في التعليق على هذه المباراة المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة أمام المغرب يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء

مرض والد وائل عبد العزيز

وكان قد أعلن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا، أن والدهما يمر بأزمة صحية كبيرة ويحتاج إلى الدعاء.

وكتب وائل عبد العزيز أن والد ياسمين عبد العزيز يعاني كثيرًا من المرض، وقال: " انا والدي فعلا تعبان جدا محتاج دعاوتكم".

ياسمين عبد العزيز تصاب بكرونا للمرة الثانية

هذا وأصيبت أيضا، النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد (Covid _19)، حيث خضعت لمسحة طبية وثبُت إيجابية نتيجتها.

وتخضع عبد العزيز حاليًا للعزل المنزلي حيث أن حالتها مستقرة ولم تتطلب دخول المستشفى، ومن المقرر أن تخضع لمسحة طبية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذة المرة الثانية التي تصيبت فيها ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا، حيث أصيبت من قبل أثناء تصوير مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في الماراثون الرمضان المنصرم، وشاركها البطولة زوجها النجم أحمد العوضي.