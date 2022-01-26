محمد جمعة يكشف لـ دوت الخليج صعوبات فيلم تماسيح النيل: «حمدي الميرغني ومصطفى خاطر مُتعبين ومُرهقين»

/675333/محمد-جمعة-يكشف-لـ-تحيا-مصر-صعوبات-فيلم-تماسيح-النيل-حمدي-الميرغني-ومصطفى-خاطر-متعبين-ومرهقين

كان أمس العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، والفيلم من النوع الكوميدي وتم تصويرة في الأقصر وأسوان، وكان طاقم عمل الفيلم عدد من الفنانين منهم: مصطفى خاطر، خالد الصاوي، محمد جمعة، هنادي مهنا، حمدي الميرغني، محمد ثروت وغيرهم من النجوم.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل بعض أدوار الفنانين القائمين على الفيلم منهم الفنان محمد جمعة وذلك خلال السطور القادمة.

محمد جمعة عن دوره في فيلم تمسايح النيل

تحدث الفنان محمد جمعة عن تفاصيل دوره في الفيلم قائلا:”أنا بعمل في الفيلم دور جوز بنت خالد الصاوي وبنتأمر أنا ومحمد ثروت عشان نحاول ناخد فلوسه”.

أعمال محمد جمعة في رمضان

وعن أعماله في رمضان قال:”في فرمضان ان شاء الله عمل بس مش هعلن عليه دلوقتي”.

صعوبات الفيلم

وعن الصعوبات التي واجهته في الفيم قال:”البني ادمين اللي معايا حمدي الميرغني ومصطفى الناس دي هي اصعب شئ في الفيلم، مُتعبين مُرهقين مكناش بننام مش بينيمونا بيسهروا طول الليل وبيهزروا ومش عارفين نشتغل”.

معلومات عن الفنان محمد جمعة

هو ممثل مصري، ولد في 9 ديسمبر عام 1978في الفيوم، بدأ حياته الفنية بعدة أدوار هامشية ببعض الأفلام والمسلسلات مثل مسلسل “أحلام مؤجلة” وفيلم “عن العشق والهوى”، وظل يتدرج في الأعمال حتى عرفه الجمهور وبرز في الدور الذي قام بتمثيله بمسلسل “هانم بنت باشا”، وذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل “شمس الأنصاري، سيدنا السيد، الركين وخيبر”.

خريج معهد الفنون المسرحية من قسم إخراج وتمثيل وكانت بدايته جزئياً عام 1999.

يعمل بشكل منتظم في الفن منذ عام 2002، وقد شارك في أعمال عديدة، سأذكر منها على سبيل المثال:«لدواعي أمنية» مع "كمال الشناوي" من إخراج محمد فاضل، و«هانم بنت باشا» مع حنان ترك للمخرج سعيد حامد. قد تكون المشكلة في حجم الأدوار التي لم تظهر موهبته ودراسته، ولكن بعد ان حصل عليَّ أدوار لها تأثير؛ استطاع لفت الأنظار له ولعمله وموهبته.

وفي موسم رمضان عام 2018 قام بالاشتراك في 3 مسلسلات وكان يهتم بالتنوع في الادوار حين لعب دور الشخصية الكوميدية الجادة "عم ضياء" في مسلسل "الوصية"، وهذا كان جزء كبير من نجاح محمد جمعة حيث ان هذه الشخصية جديدة من نوعها علي مكتبة اعمالة والتي تضم ما يقارب 48 عمل فني منها ادوار استثنائية وادوار شرفية وادوار رئيسية.