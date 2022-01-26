/675336/ننشر-دور-هبة-عبد-الغني-في-مسلسل-خارج-السيطرة

أعلنت الممثلة عبة عبد الغني عن مشاركة في قصة شبح البدروم، واحدة من قصص مسلسل خارج السيطرة، وكشفت عن الخبايا من كواليس التصوير، والذي بدأ إذاعته على منصة شاهد الرقمية منذ فترة، وسوف يتم عرض قصة شبح البدروم بداية من 29 يناير الجاري.

دوت الخليج

هبة عبد الغني سعيدة بالعمل في مسلسل خارج السيطرة

صرحت الفنانة هبة عبد الغني اليوم 26 يناير، عدد من التصريحات، كان أبرزها أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل خارج السيطرة الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والوطن العربي، من بداية عرض قصصه المختلفة، وأيضًا سعيدة بالعمل مع المخرج محمد بكير، وأعربت عن تمنيها بأن تحصل هذه القصة أيضًا على نجاح واسع كسابقاتها.

سبب مشاركة هبة عبد الغني في شبح البدروم

كشفت هبة عبد الغني عن أن سبب مشاركتها في قصة شبح البدروم ، في مسلسل خارج السيطرة، دورًا مميزًا ويختلف كثيرًا عن ما قدمته من قبل، وأكبت التشويق الذي تدور في إطاره أحداث القصة، حيث أن الدور التي تلعبه هبة عبارة عن شخصية مدرسة في إحدى المدارس الإنترناشونال، وهي عنيفة وتعاقب طلابها بشدة، وتحبسهم في بدروم المدرسة، وهذا ما يجعل أحداث القصة تتصاعد بشعورهم بوجود شبحًا فيه.

شبح البدروم

قصة شبح البدروم من مسلسل خارج السيطرة، مأخوذًا من أحداث مسلسل into the dark الأمريكي، وتشارك في بطولتهالفنانة هبة عبد الغني إلى جانب نور إيهاب، معتز هشام، يوسف وائل، نور وإسراء رخا، والقصة من تأليف لاري نبيل، ومدير تصوير احمد ابراهيم زيتون، وإخراج محمد بكير.

ابنة شقيقة إلهام شهين تشارك في مسسل تحت السيطرة

وتواصل موقع "دوت الخليج" مع الفنانة إلهام شاهين لمعرفة رأيها في أول أدوار ابنة شقيقتها، وكيفيفة اقتحام الأخيرة عالم الفن فقالت: "أنا مبسوطة ومتفاجئة بيها.. ومع الأسف مش أنا اللي قدمتها ولا عندي فكرة عن الموضوع، هي راحت عملت كاستينج زي أي حد من الشباب اللي بيحيوا الفن والمخرج اختارها".

إلهام شاهين تؤكد على وراثة ابنة شقيقتها جينات الفن منها

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بقولها برافو ومبسوطة بيها وبشجعها وبقولها تحافظ على المستوى اللي بتقدمه.. مش مهم أن الدور يبقى كبير المهم تبقى صادقة، أنا لما شوفتها صدقتها بكيت معاها وضحكت معاها وخوفت عليها.. وصلتلي كل المشاعر صح، وأكيد في جينات طبعًا.. في جينات إلهامية شاهينية".