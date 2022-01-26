/675337/الزمالك-يستعد-لسيراميكا-كليوباترا-بدون-حراس-مرمى

خاض لاعبي الزمالك اليوم تقسمية قوية استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التقسيمة عدم تواجد أي حارس مرمى بناء على رغبة المدير الفني باتريس كارتيرون، الذي فضل وجود المرمى المصغر من أجل رفع دقة التسديدات عند اللاعبين.

ويقابل الزمالك سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية، ساعياً تحقيق أول فوز له بالبطولة، بعد خسارته مبارتين وتعادله في لقاء.

وخاض الرباعي يوسف أوباما وإسلام جابر وعمر السعيد وروقا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية خلال مران اليوم بناء على تعليمات المدير الفني باتريس كارتيرون.

الزمالك يستقر على التجديد لمحمد أبو جبل عقب عودته من الكاميرون

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على التجديد لمحمد أبو بجل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ويرى مسئولوا الزمالك أن تواجد أبو جبل في الزمالك أمر مهم، خاصة أنه من قوام الفريق الأساسي وحرس عرين الأبيض خلال الفترة الماضية.

وينتظر المسئولين في الزمالك عودة محمد أبو جبل من الكاميرون لفتح معاه خط المفاوضات لتجديد تعاقده، حيث يتواجد اللاعب الأن مع منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع أكثر من لاعب نحو تجديد تعاقدهم أبرزهم طارق حامد وحازم أمام وبن شرقي، ونجح الفارس الأبيض في التجديد لمحمد عبد الشافي خلال الأيام الماضية.

هشام يكن: مصر لديها تاريخ كبير أمام منتخبات أفريقيا السمراء.. ويجب دعم اللاعبين بشكل مستمر

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق أن مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم، هامة وستكون صعبة للغاية على الطرفين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "دائما مباريات مصر أمام فرق أفريقيا السمراء لها تفوق لصالح الفراعنة ولابد من استغلال هذا الأمر اليوم وتكون النتيجة جيدة خلال اللقاء".

وتابع "التواجد الجماهيري يجب أن يعود كما كان في السابق وتصريحات محمد صلاح موفقة ولابد أن يشعر اللاعبين بالدعم الجماهيري قبل المباريات الحاسمة القادمة".

وواصل "منتخب مصر بدأ البطولة بشكل غيرجيد أمام نيجيريا ثم نجحنا في عبور عقبة السودان وغينيا بيساو وزاد الأداء الجيد مع توالي المباريات".