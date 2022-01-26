/675340/نجيب-ساويرس-يشيد-بخالد-أبو-الدهب-في-تماسيح-النيل-ممثل-قوي

أقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، الذي يخوض بطولته الفنان خالد الصاوي، مع عدد من النجوم الشابة أبرزهم فناني مسرح مصر.

دوت الخليجيرصد دور خالد أبو الدهب في فيلم تماسيح النيل

وشهد العرض الذي أقيم في سينما جالاكسي بمول العرب، عدد كبير من الحاضرين والذي كان على رأسهم رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، الذي أشاد بأداء الفنان خالد أبو الدهب في العمل.

نجيب ساويرس يشيد بخالد أبو الدهب

وقال سويرس، مادحا في أبو الدهب، إننا في صدد ميلاد ممثل قوي يمتلك أدوات عديدة حيث لا يوجد لدينا مثل هذا الكاراكتر في السينما المصرية وتوعد له بمستقبل باهر.

دور خالد أبو الدهب في فيلم تماسيح النيل

ويجسد الفنان أبوالدهب خلال أحداث فيلم «تماسيح النيل»، شخصية «بروفسير بشير» تاجر آثار والتي تكشف الأحداث مشاركته في عصابة نصب مع باقى أفراد العصابة.

وأكد خالد أبوالدهب أن تجربته في «تماسيح النيل» تجربة مهمة و خاصة مع المخرج سامح عبدالعزيز الذي يجعل اللوكيشن مميز ومرح طوال فترة التصوير والتي غلب عليها الأجواء العائلية مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، مشير إلى أنه استمتعت بالعمل معه حيث يعد هذا اللقاء الثاني لهما من بعد مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا في رمضان الماضي ٢٠٢١ متمني أن يلقى الفيلم النتائج الجيدة على قدر المجهود والحب الذي كان في الكواليس.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

هنادي مهنا مغنية في فيلم تماسيح النيل

وفجأت هنادي مهنا الجمهور بدخلوها بالفعل مجال الغناء والعزف من خلال فيلمها الجديد «تماسيح النيل» وذلك في لقاءها ببرنامج et بالعربي والتي أعربت به عن سعادتها لتقديمها دور غنائي استعراضي خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها الغناء ويتحقق هذا الحلم.

وكشفت هنادي مهنا أنها ستغني خلال الفيلم بأكثر من لغة منها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وحتى العربية ستغني بأكثر من شكل مختلف الصعيدي، والنوبي، وكلها من ألحان عادل حقي.